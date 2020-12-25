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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Bolu’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Bolu’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

OLAY YERİ

Cumhuriyet Çilingir Cumhuriyet Savcısı Gözyaşı Sağlık Ekipleri 

-POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ
-ÖLEN KADININ YAKINLARININ GÖZYAŞI DÖKMESİ
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da yakınlarının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu.Olay, Köroğlu Mahallesi Harun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 1’inci katında yalnız yaşayan Mine Salim'e (51) ulaşamayan yakınları durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ve Salim’in yakınları, evin kapısının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Mine Salim’in hareketsiz olarak yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Salim’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının yakınları gözyaşı dökerken, Salim’in cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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