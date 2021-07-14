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Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

- ŞAHSIN ADLİYEYE GELİŞİ

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

-- YAKALANAN UYUŞTURUCU FOTOSU

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda 710 gram metamfetamin ve 5 gram kokainle yakalanan şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 710 gram metamfetamin ve 5 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Yıldıray C. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldıray C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (FC
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