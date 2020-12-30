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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Bolu’da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

- Bolu’da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

- ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GELİŞİ

Uyuşturucu Akalan Narkotik Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi 

-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da narkotik ekiplerinin şehir içi uygulamasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 26 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu kullanımı ve satışını önlemeye yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada durdurulan bir otomobildeki 2 kişinin şüpheli hareketleri üzerine araçta aramaya yapıldı. Otomobilde yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş 5 paket halinde 26 gram esrar ele geçirilirken araçtaki A.Z. (22) ve M.Y (22) adlı iki kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. (FC-GY-
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