Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Bolu’da turizm çalışanları aşılanıyor

Bolu’da turizm çalışanları aşılanıyor

- TURİZM ÇALIŞANLARININ AŞILANMASI

-- TURİZM MERKEZLERİNDEN GÖRÜNTÜ
-- TÜRKER ATEŞ AÇIKLAMA

( BOLU ) - BOLU

- Bolu’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda "Güvenli Turizm Sertifika Programı" kapsamında turizm sektöründeki personel, korona virüs aşısı olmaya başladı.
Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerine sahip Bolu’da, turizm sektöründe çalışan personel korona virüs aşısı olmaya başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda "Güvenli Turizm Sertifika Programı" kapsamında turizm sektöründeki personele yönelik başlatılan aşı programı çerçevesinde turizm çalışanları sağlık merkezlerine giderek ilk aşılarını oldular. Hükümetin aldığı bu kararı destekliyorum” Kentin en büyük istihdam alanlarından birisinin turizm sektörü olduğunu söyleyen Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, “İlimizde, her sektör birbirinden önemli ancak turizm sektörü, ilimize en büyük istihdamı sağlayan sektör. Bolu, İstanbul ile Ankara’nın ortasında, hareketli bir alanda olan ve yurtiçi turizmine hizmet eden illerin başında geliyor. Ülkemizin de en önemli sektörlerinden biri turizm sektörü. Korona virüs tehdidinin en fazla olduğu sektörlerden biri haline geldiği için turizmcilerin acilen aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Hükümetin aldığı bu kararı destekliyorum, doğru bir hamledir. Turizm sektörü bizim için önemlidir" dedi.
“Algıyı pozitif yöne etkileyecektir” Turizm sektöründe çalışanların aşılanmasının ülkelerin algısını pozitif yönde etkileyeceğini ifade eden Ateş, “Bu konuda algı da çok önemli. Aşı, bu algıyı kırabilir. Özellikle Avrupa’da aşılamalar, ülkemize göre daha hızlı ilerlemekte. En büyük turizm kaynağımızın Avrupa olduğu gözüküyor. Avrupa’da, turizm açısından aşılanmış bölgelere kayma var. Bu nedenle turizm sektörüne hizmet verenlerin de aşılanmış olması, turistlerin kendilerini en az riskli görmeleri noktasında hem algıyı yönetecek hem de sağlıklı bir turizm sektörünün canlanmasını sağlayacak. Sanayi sektörü hareketlenmiş durumda ama turizmin hareketlenmesi için bu çalışmaların yapılmasında fayda görüyorum. Turizm sektöründe çalışanların aşılanması, ülkelerin algısını pozitif yönde etkileyecektir” şeklinde konuştu.
(FC-HFV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement