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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Bolu’da trafik kazası: 4 yaralı

Bolu’da trafik kazası: 4 yaralı

KAZA YAPAN ARAÇLAR

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Bild 

-YARALILARA İLK MÜDAHALE
-OTOMOBİLDE SIKIŞAN YOLCUNUN KURTARILMASI
-DETAYLAR

( BOLU )- Otomobilde sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı BOLU

- Bolu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında Alpagut Mahallesi Çorak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami Demir idaresindeki 14 NA 100 plakalı otomobil, Ergün Çalışkan yönetimindeki 34 BKJ 990 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ve otomobillerde yolcu olarak bulunan Ayşe Demir ile hurdaya dönen otomobilde sıkışan Emine Akman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Emine Akman itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servislerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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