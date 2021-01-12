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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Bolu’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 59 kişiye 42 bin TL ceza

- Bolu’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 59 kişiye 42 bin TL ceza

- POLİS EKİPLERİNİ DENETİMLERİ

( BOLU ) BOLU

Polis Hafta Sonu Para Cezası Trol 


- Bolu’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 59 kişiye 42 bin 874 TL idari para cezası uygulandı. Pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saat boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Bolu sessizliğe büründü. Kısıtlama ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde 59 kişiye 42 bin 874 TL idari para cezası uygulandı. (FC-HFV-Y)
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