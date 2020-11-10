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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Bolu’da sisler içinde Atatürk için ‘Sonsuzluk Yürüyüşü”

Bolu’da sisler içinde Atatürk için ‘Sonsuzluk Yürüyüşü”

- SİSLER İÇİNDE SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

Saygı Duruşu Ölüm Yıldönümü Irak 

-- YÜRÜYÜŞ
-- DETAYLAR

( BOLU ) -- Yüzlerce kişi 8 kilometrelik parkuru Atatürk için yürüdü BOLU

- Bolu’da At Yaylası mevkiinde bulunan yüzlerce kişi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’inci ölüm yıldönümü nedeniyle soğuk hava ve yoğun sis altında 8 kilometrelik ‘Sonsuzluk Yürüyüşü’ gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’inci yıldönümü nedeniyle kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan At yaylasında anma programı düzenlendi.
Yaylada bulunan merada toplanan yüzlerce kişi saat 09.05’de Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Anma programına katılan vatandaşlar saygı duruşunun ardından yapılacak yürüyüş için hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktılar. Yürüyüşe katılanlar görevliler tarafından sis nedeniyle kaybolma vakalarının yaşanmaması için birbirlerinin bırakmamaları ve duraklamamaları için uyarıldı. Sonsuzluk yürüyüşüne katılan grup, soğuk hava ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye kadar düştüğü yaylada zorlu 8 kilometrelik parkurda yürüyerek Atatürk’ü andılar. (FC-GY
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