Bolu’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

-- BALON SATISICININ FIRTINAYA KARŞI MÜCADELESİ

-- DEVRİLEN AĞAÇ

-- SAÇAK ALTLARINA SAKLANANLAR

-- DETAYLAR



( BOLU ) -- Şiddetli yağmura yakalan vatandaşlar sığınacak yer için birbirleriyle yarıştı BOLU



- Bolu’da ani başlayan şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer bulabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bolu kent merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu. İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüdükleri sırada yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığanacak yer bulabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Vatandaşların bir kısmı apartmanların saçaklarının altında yağmurun geçmesini beklerken, bazıları da cadde üzerinde kurulan şemsiyelerin altında dakikalarca bekledi. Cadde üzerine balon satan bir vatandaş ise, şiddetli fırtına nedeniyle balonlarını rüzgara kaptırmamak için yoğun çaba gösterdi. Ağaçlar fırtınaya dayanamadı Yaşanan şiddetli fırtına sırasında Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç kökünden koparak yola devrildi. Ayrıca, kent merkezinde şiddetli fırtına sonrası pek çok mahallede elektrikler kesildi. (FC

