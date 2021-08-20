Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bolu’da samanlık alev alev böyle yandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Bolu’da samanlık alev alev böyle yandı

Bolu’da samanlık alev alev böyle yandı

- SAMANLIĞIN ALEV ALEV YANMASI

Polis Yangın Samanlık Altın Trol 

-- İTFAİYE EKİPLERİNİN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, evlerin bitişiğindeki samanlıkta çıkan yangında alev alev yanan samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 22.30 sıralarında Ovadüzü mahallesi 309’uncu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahattin Gürel’e ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerin arasında kalan samanlıktan çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın samanlığın bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangında Gürel’e ait samanlık kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı