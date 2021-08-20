Bolu’da samanlık alev alev böyle yandı

-- İTFAİYE EKİPLERİNİN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, evlerin bitişiğindeki samanlıkta çıkan yangında alev alev yanan samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 22.30 sıralarında Ovadüzü mahallesi 309’uncu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahattin Gürel’e ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerin arasında kalan samanlıktan çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın samanlığın bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangında Gürel’e ait samanlık kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

