Bolu’da sağlık personeline sürüş eğitimi verildi

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( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, Düzce Sağlık İl Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından 13 sağlık personeline acil durumlarda kullanabilecekleri ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi otoparkında Düzce Sağlık İl Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından 13 sağlık personeli için ambulans sürüş eğitimi düzenlendi.

Sürücülere, acil durumlarda manevra yapma, trafikte diğer araçlardan kaçma ve panik anlarında nasıl hareket edeceklerine yönelik verilen eğitimde araç güvenlik sistemlerinden basit arızaların tanımlanmasına kadar pek çok bilgi aktarıldı. “Amacımız ambulans kazalarını en aza indirmek” Eğitimle ilgili bilgiler veren Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Ahmet Kömürcü, “Bu eğitimde acil sağlık hizmetlerinde görev alan personelimize ambulans ileri sürüş teknikleri konusunda hem teorik hem pratik olarak eğitim verip, eğitim sonunda da sınav uyguluyoruz. Sınavdan başarılı olan arkadaşlarımız gerekli hallerde ambulans şoförü olarak görev yapıyorlar. Amacımız, ambulans kullanırken daha dikkatli kullanmak ve ambulans kazalarını en az seviyeye indirmek. Şuanda 13 kursiyerimiz var. Kovid dönemi sebebiyle kursiyer sayımızı minimum seviyede tutuyoruz. Normal zamanlarda bu sayı daha fazla olabiliyor” dedi.

Sürücülerin eğitimde yaptıkları teknikleri anlatan Düzce Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) Eğitim Koordinatörü Ahmet İyi ise “Panik anında ne yapabilirler, kaçamak manevralar, sağlı sollu yapılan manevralar, slalom, şerit değiştirme, hızlı giderken önünüzdeki aracı sollama veya sağından geçmek gibi hareketlerle yapabileceği ekstra durumları göz önüne alarak yapılan etaplarımız mevcut” ifadelerini kullandı. (FC-HFV-



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