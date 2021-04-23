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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bolu’da otlarda başlayan yangın atıl haldeki okulu küle döndürdü

Bolu’da otlarda başlayan yangın atıl haldeki okulu küle döndürdü

ATIL OKULUN YANMASI

Jandarma 

-İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, yol kenarındaki otlarda başlayan yangında alevlerin sıçradığı kullanılmayan köy okulu küle döndü. Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Afşar köyünde yol kenarında bulunan otlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangında alevler köyün kullanılmayan tek katlı okuluna da sıçradı. Otlardan ve köy okulundan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından otlarda ve atıl haldeki okulda çıkan yangın söndürüldü. Yangında atıl haldeki okul tamamen kullanılamaz hale geldi.
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