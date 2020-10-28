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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da nefes kesen kuyumcu soygunu tatbikatı

Bolu’da nefes kesen kuyumcu soygunu tatbikatı

- SOYGUN ANONSU

Kuyumcu Soygunu Kuyumcu Dükkanı Tatbikat Polis Ekipleri Çelik Yelek 

-- SOYGUNCULARIN KUYUMCUYA GELMESİ
-- SOYGUN ANI
-- SOYGUNCULARIN ARAÇLA KAÇMASI
-- EKİPLERİN OLAY YERİ ÇALIŞMASI
-- DETAYLAR

( BOLU ) -- Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı BOLU

- Bolu'da, polis ekipleri tarafından yapılan kuyumcu soygunu tatbikatında film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Tatbikat gereği 4 soyguncu kısa sürede yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyete bağlı bütün birimlerin katıldığı kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi.
Büyükcami Mahallesi'nde ‘Panter B' adıyla gerçekleştirilen soygun tatbikatında senaryo gereği kuyumcu dükkanına gelen silahlı 2 kişi, yanlarında getirdikleri çantaya kuyumcuda bulunan bir miktar altın ve parayı alarak hızla olay yerine yakın bölgede bulunan araçla kaçtılar. Kuyumcunun ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ellerinde makineli tüfek ve üzerlerinde çelik yelek bulunan polis ekipleri ulaştı. Olayın gerçekleştiği alanı güvenlik çemberine alan ekipler, kaçan soyguncuların peşine düştü. Kent merkezi ve D-100 Karayolu üzerinde polis ve soyguncular arasında yaşanan kovalamacanın ardından soygunu gerçekleştiren 4 kişi kısa sürede yakalandı. (FC-GY-
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