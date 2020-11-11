Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da masalsı sonbahar manzaraları

Bolu’da masalsı sonbahar manzaraları

Havadan görüntü

Hafta Sonu Jandarma Yabancı Turist Sonbahar 

-Gölcük tabiat parkından görüntü
-Bolu ormanlarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( BOLU - ÖZEL - DRONE) BOLU

- Sonbaharın gelmesi ile mavi, sarı ve yeşil tonlarının doğanın içinde birbiriyle muhteşem uyumu Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nde masalsı görüntüler oluşturdu. Havadan çekilen park ve çevresindeki renk cümbüşü kartpostallık manzaralar oluşturdu. Türkiye’nin en önemli doğa turizmi merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbaharın gelmesi ile renkli görüntüler oluştu. Sarı ve yeşil tonlarında değişen ağaçların görüntüsü yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Parkın ve Bolu Dağı'nın havadan çekilen görüntüsü ile bütün güzelliği gözler önüne serildi. Havadan görüntülenen tabiat parkında oluşan renk cümbüşü masalsı manzaralar oluşturuyor. Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu doğaseverlerin akınına uğruyor. Fotoğraf tutkunları ise son baharın renkleri ile oluşan manzarayı görüntülemek için tabiat parkına geliyorlar. Parkın içerisinde jandarma ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatıyor. (AFS-ÖFA-HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement