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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Bolu’da, köyde çıkan yangın 12 evi kül etti

Bolu’da, köyde çıkan yangın 12 evi kül etti

Vali Ümit'in açıklaması

Gesi Trol 

-Söndürme çalışmalarından görüntüler

( BOLU )-1 evde başlayan baca yangını köyü alevlere teslim etti-Alevlerin arasında kalan köyde yangın kontrol altına alındı BOLU

- Bolu’da, bir evin bacasında başlayan ve çevresindeki evlere sıçrayarak 12 evin kül olmasına neden olan yangın ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, saat 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kuzfındık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Kaya isimli vatandaşın evinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevrede bulunan diğer evlere ve ahırlara sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazöz sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 12 ev ve evlere bağlı ahırlar küle döndü. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

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