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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Bolu’da korona virüs vakaları 1 haftada yüzde 75 arttı

- Bolu’da korona virüs vakaları 1 haftada yüzde 75 arttı

- KENTTEN GÖRÜNTÜLER

Jandarma Aritas Sayılar Karlı Hava Alabalık 

-- VATANDAŞ RÖP

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 44,96 olan korona virüs vaka sayısı 1 haftada yüzde 75 artış göstererek 75,60 oldu. Bolu’da korona virüsle mücadele kapsamında il gelinde polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Özellikle kalabalık alanlar ve trafiğe kapalı işlek caddelerde maske ve mesafe kurallarına uymayanlara yönelik cezaların uygulandığı kentte, tüm önlemlere rağmen korona virüs vakalarında artış meydana geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın haftalık olarak yayınladığı korona virüs haritasına göre, Bolu’da 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide vaka sayısı 44,96 olarak açıklandı. Soğuk ve karlı havaların sona ermesiyle birlikte vaka sayıları da artış gösterdi. Açıklanan son verilere göre kentte vaka sayıları yüzde 75 oranında artış göstererek 75,60 oldu. Kentte vaka sayılarının hızla artmasına rağmen kalabalık caddelerde dolaşmaya devam eden vatandaşlar ise maske kurallarına uyulmadığı söyleyerek, eskisi kadar korona virüsten korkulmadığını dile getirdiler. (FC-GY
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