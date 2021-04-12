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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu’da, korona virüs Ramazan tedbirleri için kabine toplantısı bekleniyor

Bolu’da, korona virüs Ramazan tedbirleri için kabine toplantısı bekleniyor

- VALİ AHMET ÜMİT AÇIKLAMA

Alışveriş Jandarma Toplantı Alabalık Kabine Toplantısı 

-- KENTTEN GÖRÜNTÜLER
-- POLİS EKİPLERİNİN İŞLEK CADDELERDE DENETİMİ

( BOLU )- Vali Ahmet Ümit:- “Ev ziyaretlerini durduracağız” BOLU

- Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ramazan ayı boyunca alınacak tedbirlerle ilgili kabine toplantısını beklediklerini belirterek, “Ev ziyaretlerini ve misafir alışverişlerini mümkün olduğunca durduracağız, yapmayacağız” dedi.
Türkiye’nin korona virüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Bolu’da, virüsle mücadele kapsamında denetimler üst seviyeye çıkarıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin görev alanları içerisinde yaptıkları denetimlerde kurallara uymayanlar hakkında idari para cezaları kesilmeye devam ediyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ramazan ayı boyunca da denetimlerin devam edeceğini belirterek, alınacak ek tedbirler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararları beklediğini söyledi.

“Kalabalıklardan uzak duracağız” Bolu Valisi Ahmet Ümit, katıldığı bir programın ardından Ramazan ayı boyunca alınacak tedbirlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Ahmet Ümit, kentte hızla artan korona virüs vakalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından alınan kararları uygulayacaklarını söyledi.

Vali Ümit, "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kabine toplantısı var. Bu toplantıda alınan tedbirleri takip edeceğiz. Yarından itibaren en geç bunların hepsi hayata geçmiş olacak. Uygulamaya başlayacağız. Bir yıldır mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama virüsü hala tam olarak yenemedik. Bunu yenebilmemiz için hep birlikte mücadeleye katılacağız. Mücadelede sorumluluk alacağız. Tedbirlere tam olarak uyacağız. Bu sene maalesef teravihleri birlikte kılamayacağız. Toplu etkinlikler yapamayacağız. Akşamları iftar programları yapamayacağız. Sabahları sahur programları yapamayacağız. Toplu olarak bir araya gelip, herhangi bir eylemde ve uygulamada hangi amaçla olursa olsun bulunamayacağız. Bunlar gerçek. Bunun dışında virüsün en çok bulaştığı yerlerin kalabalık ortamlar olduğunu biliyoruz. Kalabalıklardan mümkün olduğunca uzak duracağız. Ev ziyaretlerini ve misafir alışverişlerini mümkün olduğunca durduracağız, yapmayacağız. Baştan itibaren süren maske ve mesafe konusunda, özellikle hijyen konusunda toplu yerlerde bulunmama konusunda hep birlikte birbirimize saygımızın gereği üzerimize düşen görevi yapacağız" ifadelerini kullandı. (FC-HFV-
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