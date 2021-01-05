Bolu’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

-- AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL

-- EKİPLERİN ÇALIŞMASI

-- YARALININ HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ

-- DETAYLAR



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak toprak yola giren otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Oğuzhan Nurullah Uysal idaresindeki 61 ABV 205 plakalı otomobil kontrolden çıkarak toprak yola girdi. Toprak yolda yaklaşık 200 metre ilerleyen otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü Uysal yaralı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Uysal, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne götürüldü. Uysal’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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