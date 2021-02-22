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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bolu’da, kar yağışı barajlardaki su seviyesini yükseltti

- Bolu’da, kar yağışı barajlardaki su seviyesini yükseltti

- GÖLKÖY BARAJ GÖLÜ DRONE

( BOLU )- Bolu’nun içme suyu göletinde seviye 2 haftada yüzde 4 arttı BOLU

Baraj Göleti Doluluk Oranı İçme Suyu Yağan Kar Yağışı 


- Bolu’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde su seviyesini yüzde 32’ye yükseldi. Bolu’da geçtiğimiz hafta il genelinde etkili olan ve 1 hafta boyunca aralıksız olarak devam eden kar yağışıyla birlikte su seviyesi düşen barajlar yeniden dolmaya başladı.
Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Barajında geçtiğimiz aylarda yüzde 18’lere kadar düşen su seviyesi yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 28’lere kadar çıkmıştı. İl genelinde geçtiğimiz hafta boyunca yağan ve etkili olan kar yağışının ardından ise baraj göletinde su seviyesi yüzde 4 arttı. Kar sularının da erimesiyle yüzde 32 doluluk oranına ulaşan Gölköy’de, 15 gün içinde 1 milyon metreküp su tutuldu. Yeraltı kaynaklarının beslemeye devam ettiği Gölköy Barajı’nda bugün itibariyle 7 milyon metreküp su tutulurken, karların erimesiyle seviyenin artması bekleniyor. (FC-GY
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