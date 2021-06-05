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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bolu’da, kapalı çarşıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bolu’da, kapalı çarşıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KAPALI ÇARŞIDAN ÇIKAN YOĞUN DUMAN

Polis Kapalı Çarşı 

-İTFAİYE EKİPLERİ ÇALIŞMASI
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, yiyecek ve tekstil ürünlerinin satıldığı kapalı çarşıdaki bal tezgahında çıkan yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın, saat 23.45 sıralarında Demokrasi Meydanı’nda bulunan kapalı çarşıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi’nin bitişiğinde bulunan ve tekstil, yiyecek gibi ürünlerin satıldığı kapalı çarşıdan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumanların yükseldiği kapalı çarşıda bal tezgahının yandığını belirleyerek söndürme çalışması başlattı. Yangın diğer iş yerlerine sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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