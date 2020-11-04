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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da kamyonun çarptığı 2 kurt telef oldu

Bolu’da kamyonun çarptığı 2 kurt telef oldu

TELEF OLAN KURTLAR

-KURTLARIN ARACA TAŞINMASI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kurt, seyir halindeki kamyonun çarpması sonucu telef oldu. Kurtlar kazaya sebep olmaması için bir vatandaş tarafından yoldan kaldırıldı. Olay, dün gece saatlerinde D-100 Karayolunun Baltalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda yolun karşıya geçmeye çalışan 1'i dişi diğeri erkek 2 kurda kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 kurt olay yerinde telef oldu. Otomobiliyle olay yerinden geçen Mustafa Dalkılıç isimli vatandaş yolda hareketsiz yatan kurtları gördü. Dalkılıç, kazaya sebep olmaması için telef olan kurtları aracının bagajına koyarak gömmek için köyüne götürdü.
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