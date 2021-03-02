Bolu’da kafeler 101 gün sonra yeniden hizmete girdi

-- KAFE ÇALIŞANI RÖP

-- HAZIRLIK YAPAN KAFELER

-- DETAYLAR



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da normalleşme süreciyle birlikte 101 gün sonra açılmasına izin verilen kafeler hizmete girerken, kafe sahiplerinin en büyük korkusu vaka sayılarının artmasıyla yeniden kapatılmak oldu. Türkiye’nin korona virüs haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Bolu’da normalleşme süreci kapsamında kafe ve restoranların sabah 07.00-19.00 arasında hizmet vermesine izin verildi.

Cumhurbaşkanının kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte 101 gündür kapalı olan kafeler kepenklerini kaldırarak hizmete başladı.

Kafelerin uzun zamandır kapalı olması sebebiyle bazı işletmecilerin hazırlıkları öğle saatlerine kadar sürdü. Kafe çalışanlarının da büyük bir mutlulukla karşıladığı kararla birlikte, işletme sahipleri yeniden bir kapanmayla karşı karşıya kalmamak için sıkı önlemler aldı. “Saat 19.00’a kadar da olsa bizim için mutluluk” Kafe işletmecisi Çetin Ataş, zor günlerden geçtiklerini belirterek, “Beklentimiz yoktu ama büyük bir mutlulukla karşıladık. Sonuçta 101 gündür kapalı sürecimiz vardı. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çünkü kötü süreçten çıktığımız için birikimimiz yoktu. Sıkıntılarımız büyüktü. Tekrar kapanmamız bu sıkıntıların üstüne oldu. Ama akşam 19.00’a kadar da olsa bir tıkırdamamız bizler için mutluluk” dedi.

“Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz” Yetkililerin koymuş olduğu kurallara hem işletmecilerin hem de müşterilerin uymasını beklediğini söyleyen Ataş, “Şimdi HES koduna geçeceğiz. Giriş çıkışlarda dezenfektan, masalarımızda dezenfektan, lavabolarımızda dezenfektan ve kolonya olacak. Sosyal mesafeye uyacağız. Bunlara bizim uyduğumuz kadar müşterilerimizden de bu kurallarını uymalarını bekliyoruz. Çok uzun süreli oturmamalarını, giriş çıkış saatlerine dikkat etmelerini, girerken ateşlerini ölçtürmelerini, yetkililerin koymuş olduğu kurallara bizler kadar onların da uymalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Korkularımız var” Yeniden kapatılma korkusu yaşadıklarını belirten Ataş, “Korkularımız tabi ki var. Biz hemen rahata alışıyoruz. İşletmeciler ve vatandaş olarak fazla rahat olmamamız lazım. Çünkü daha önce açılıp kapanmayı yaşadığımız için bizlerde acaba sorusu var” ifadelerini kullandı. “Çalışacağım için mutluyum” Uzun zaman sonra yeniden çalışacağı için mutlu olduğunu söyleyen kafe çalışanı Enes Cem Peker, “100 günü aşkın süredir kapalıydık. Gerek işletmeler gerekse de biz çalışanlar zorlu bir süreç yaşadık. Ekonomik anlamda zorluk çektik. Sağlık açısından kapanması faydalı oldu ama işletme ve bizim açımızdan güzel olmadı. Bir yanım biraz tedirgin vaka sayılarına baktığımda ama onun haricinde açılması kanaatindeydim. Ekonomik anlamda dönmesi gerekiyordu. Açılmasına sevindim. Çalışacağım için de mutluyum” dedi.

(FC-HFV-



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