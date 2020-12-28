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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu’da iki katlı evde devrilen soba yangın çıkardı: 1 ölü

Bolu’da iki katlı evde devrilen soba yangın çıkardı: 1 ölü

- 2 KATLI EVİN ALEV ALEV YANMASI

Cenaze Çağa Yaşlı Adam Trol 

-- İTFİYE EKİPLERİ ÇALIŞMASI

( BOLU ) - BOLU

- Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 katlı evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 73 yaşındaki Yusuf Çetintaş hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Koçumlar köyü Güldallar Mahallesi'nde Yusuf Çetintaş'a ait iki katlı evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve 2 katlı evin tamamını etkisi altına alan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa itfaiyeleri ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu 2 katlı evde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında evden çıkmayı başaran Yusuf Çetintaş'ın eşi Şehriye (72) ve kızı Şehriye Çetintaş'ın (43) yaşlı adamın evde olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri evde inceleme yaptı. Yapılan incelemede ev sahibi 73 yaşındaki Yusuf Çetintaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çetintaş'ın cenazesi, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (FC-GY
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