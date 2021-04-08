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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bolu’da göç eden yüzlerce leylek görsel şölen oluşturdu

Bolu’da göç eden yüzlerce leylek görsel şölen oluşturdu

LEYLEKLERİN BİRLİKTE UÇUŞU

Sayılar Gökyüzü 

-YÜZLERCE LEYLEĞİN GÖRSEL ŞÖLENİ

( BOLU -ÖZEL) BOLU

- Bolu’da göç eden yüzlerce leyleğin bir araya gelerek dairesel uçuşlar gerçekleştirmesi, o anlara tanık edenlere görsel şölen yaşattı. Bolu’da, göçle birlikte yuvalarına dönen baharın müjdecisi yüzlerce leylek bir araya geldi. Bolu’da özellikle Nisan aylarında sayıları artan leylekler Gölköy mevkiinde bir araya gelerek yuvalarına gitmeden önce dairesel uçuşlar gerçekleştirdi. Yüzlerce leyleğin gökyüzünde bir arada uçuşları görsel şölen oluşturdu. Yaklaşık 15 dakika boyunca birlikte uçan leylekler daha sonra birbirlerinden ayrılarak yuvalarına uçtular.
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