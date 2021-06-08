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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bolu’da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Bolu’da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

EKİPLERİN ÇALIŞMASI

Jandarma Cenaze Ormanlı Sağlık Ekipleri 

-OLAY YERİ
-TRAKTÖRLERİN YOL AÇMASI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, kesim yapılan ormanlık alanda devrilen ağacın altında kalan 2 çocuk babası Adem Bakırcı (39) hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Yeniköy yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanda kesim yapan Adem Bakırcı (39) çalıştığı bölgede devrilen ağacın altında kaldı. Kesim yapan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında olay yerine traktörlerin yol açması sayesinde ulaşan sağlık ekipleri 2 çocuk babası Adem Bakırcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bakırcı’nın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FC
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