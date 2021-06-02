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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da çıkan yangında ahır, samanlık ve garajlar küle döndü

Bolu’da çıkan yangında ahır, samanlık ve garajlar küle döndü

- AHIR VE SAMANLIKLARIN ALEV ALEV YANMASI

Şeyhler Samanlık 

-- EKİPLERİN MÜDAHALESİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde çıkan yangında yan yana bulunan 2 ahır, samanlık ve garaj küle döndü. Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde meydana geldi. Hüseyin Yalçınkaya’ya ait içerisinde ahır, samanlık ve garajın bulunduğu ahşap yapıda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından alevler hemen bitişiğinde bulunan Metin Özcan’a ait ahır, samanlık ve garaja sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan ahır, samanlık ve garajlara müdahale etti. Özcan ve Yalçınkaya’nın garajda bulunan araçları yangın büyümeden kurtarırken her iki ahşap yapıda yanarak küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (FC
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