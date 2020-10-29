Bolu’da çıkan köy yangınında 42 bina hasar gördü

-KÖYE GETİRİLEN KONTEYNERLER

-EVİNİ KAYBEDEN KÖYLÜ İLE RÖP.

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( BOLU )- Evleri yanan köylülere konteyner verildi BOLU



- Bolu’da Kuzfındık köyünde çıkan ve 42 binanın hasar gördüğü yangında evlerini kaybeden vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Yangında evlerini kaybeden köylülere geçici olarak yaşayabilecekleri konteyner verildi.

Bolu’da geçtiğimiz hafta Kuzfındık köyünde çıkan yangında 12 konut, 12 ahır ve 12 samanlık ağır hasarlı, 6 konut, odunluk ve ahır hafif hasarlı olmak üzere toplam 42 binanın hasar gördü. Ekiplerin 3 saatlik çalışması söndürülen yangının ardından yapılan hasar tespitiyle birlikte afetzede köylülerin de yaraları sarılmaya başlandı. Yangında evlerini kaybeden vatandaşlar için AFAD ekipleri tarafından kurulan çadırların ardından köylülerin yaşayabilmeleri için konteynerler verildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Ahmet Ümit, ilk günden beri vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Hala orada çalışanlar var. En başından beri takip ediliyor ve edilecektir. Önce enkaz kaldırma çalışması yapıldı. Sonra da hasar tespiti yapıldı. Bu sırada da vatandaşlarımızla irtibat kurmak suretiyle konteynırda mı kalmak istiyorlar? Yoksa kendilerini il merkezinde misafir mi edelim? Ya da akrabaları ve ikinci bir evleri varsa orada mı kalmak isterler diye soruldu. Herkesle istişare edildikten sonra bir yol belirlendi. Biz de ona göre kendilerine yardımcı olduk. Normal hayata dönebilmeleri için çok hızlı bir şekilde belli bir miktar ödenek ayırdık. Şu anda konteynır ve çadırlarla ihtiyaç olan temel gıda maddeleriyle oradaki vatandaşlarımızı desteklemiş vaziyetteyiz. Kızılay sıcak yemek takdim etmek üzere hazır. Diğer taraftan AFAD müdürlüğümüz işin bürokratik çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın yangından en az şekilde etkilenmeleri için gayret ediyorum. Afetzedelerimizle beraberiz. Elimizden ne geliyorsa en kısa zamanda yapacağız. Hiç tereddütleri olmasın" dedi.

Yangında evi ağır hasar alan Nazmi Nalbat, sıcak havalarda konteynerde kalacağını belirterek, “Durabildiğimiz kadar orada duracağız. Havalar soğuk olduğu için onlar ısınmaz. Çocuklarımın yanında kalacağım. İyi havalarda gelip burada kalırım. Aynı zamanda inşaatımı da yapacağım. Yardım edeceğiz deniliyor. Yiyecek geliyor” dedi.





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