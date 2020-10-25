Bolu’da bir köy alevlere teslim oldu

-Ekiplerin müdahalesinden görüntüler

-Köy muhtarı ile röpğortaj

-Detay



( BOLU ) BOLU



- Bolu merkeze Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı. İlk belirlemelere göre 7 ev ve ahırlara sıçrayan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay, Bolu merkeze Kuzfındık köyünde Abdurrahman Kaya isimli vatandaşın evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere sıçradı. Yangında ilk belirlemelere göre, 7 ev çok sayıda ahır tamamen kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.



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