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Bolu’da, aranması olan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi uygulamada yakalandı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bolu’da, aranması olan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi uygulamada yakalandı

Bolu’da, aranması olan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi uygulamada yakalandı

- ŞAHISLARIN ADLİYEYE GELİŞİ

( BOLU ) BOLU

Polis Akalan Altın Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 


- Bolu’da, polis ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları uygulamada haklarında arama kararı olan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde geniş çaplı uygulama başlattı. Ekiplerin yaptıkları uygulamada şüphe üzerine durdurulan Ş.T. ile Irak uyruklu S.A. hakkında Genel Bilgi Taraması yapıldı. Yapılan incelemece Ş.T.’nin “basit yaralama” suçundan, yabancı uyruklu S.A.’nın ise “güveni kötüye kullanma” suçundan aranması olduğu belirlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ş.T. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (FC
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