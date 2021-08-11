Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bolu’da ahşap ev alev alev yandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da ahşap ev alev alev yandı

Bolu’da ahşap ev alev alev yandı

EVİN ALEV ALEV YANMASI

Ahşap Ev Bild Yangın Çağa Yükselen 

-İTAFİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangından alev alev yanan ahşap ev kül oldu. Yangın, Dörtdivan ilçesine bağlı Yalacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Yılgın’a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında evden yükselen alevleri gören köylülerin durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan ve Yeniçağa itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ahşap evin bitişiğindeki diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yılgın ailesinin yaşamadığı öğrenilen ahşap tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı