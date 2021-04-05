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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu’da ahşap ev alev alev yandı

Bolu’da ahşap ev alev alev yandı

- 2 KATLI EVİN ALEV ALEV YANMASI

( BOLU ) BOLU

Ahşap Ev 


- Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, dün gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Hüsamettindere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaaddin ve Belgin Hüseyinoğlu çiftine ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan 2 katlı ahşap ev ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında Alaaddin ve Belgin Hüseyinoğlu çiftine ait ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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