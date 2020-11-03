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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Bolu’da 87 bin 380 uyuşturucu hap yakalandı: 2 tutuklu

Bolu’da 87 bin 380 uyuşturucu hap yakalandı: 2 tutuklu

- HAPLARIN ARAÇTAN ÇIKARILMASI

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan Emniyet Müdürlüğü 

-- ŞAHISLARIN ADLİYEYE GETİRİLMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) -- Yakalanan haplarla “Geçmiş olsun İzmir” yazıldı BOLU

- Bolu TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 87 bin 380 adet uyuşturucu hapla yakalanan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, il sınırına girdği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurdukları uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile yapılan aramalarda otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 46 paket halinde, 15 kilo 600 gram ağırlıkta toplam 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplarla yakalanan Suriye uyruklu Mehdi A. (24) ve Mahmud E. (28) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehdi A. (24) ve Mahmud E. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Narkotik ekipleri yakalanan uyuşturucu haplarla “Geçmiş olsun İzmir” yazarak saat kulesinin çizimini yaptı. (FC-GY
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