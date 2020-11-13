Bolu’da 83 kilo 550 gram esrar yakalanan şahıs tutuklandı

-DETAYLAR

-ELE GEÇİRİLENLERİN FOTOĞRAFI



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 83 kilo 550 gram esrarla yakalanan 4 kişiden 1’i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, aracın değişik yerlerine saklanmış 83 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.G. (31), B.K. (29), Y.T.(22) ve Murat A.(36) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ş.G.(31), B.K.(29) ve Y.T.(22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



loading...