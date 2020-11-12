Bolu’da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

-- VALİ ÜMİT AÇIKLAMA



( BOLU )- Vali Ahmet Ümit: “Hastanelerde yatanların ve ölenlerin yüzde 80’i 65 yaş ve üzeri” BOLU



- Bolu Valisi Ahmet Ümit, korona virüs nedeniyle hastanelerde bulunan ve vefat edenlerin yüzde 80’inin 65 yaş ve üzeri kişiler olduğunu belirterek, “Bugünden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkma imkanı var” dedi.

Bolu’da, artan korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Alınan kararla birlikte 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar gün içerisinde saat 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Kısıtlamayla ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “18 Ağustos’tan bu tarafa 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızla ilgili herhangi bir kısıtlama koymamıştık. Serbestlik vardı. Sadece toplu taşıma araçlarına alınmasının uygun olmadığı konusunda karar vermiştik. Bir süre önce o da gevşetilmişti. Saat 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatler arasında toplu taşıma araçlarına girilebilsin denilmişti. Ama bu defa haklı olarak bakanlığımız oranları gözden geçirin ona göre karar verin dedi.

Biz de dün gece bu oran orantılara baktık. Hastanelerde yatan vatandaşlarımızın yaşlarını kontrol ettik. Gördük ki yatanların yüzde 80’i, yine aynı şekilde kaybettiğimiz vatandaşların yüzde 80’i 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Onun için bugünden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkma imkanı var. Bundan sonra 10.00-16.00 saatleri dışında dışarı çıkmaları halinde yasal bir müeyyidesi olacak” dedi.

(FC-GY



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