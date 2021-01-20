Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da, 2 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi

Bolu’da, 2 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi

- Çiftin Yaşadığı Ev

İlk Müdahale Hastane A Haber Karbonmonoksit Yaşlı Çift 

-- Çiftin Götürüldüğü Hastane Detayları

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çift hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Doğancı mahallesi Dere sokakta yaşayan Cemalettin ve Fatma K. isimli yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kendilerini iyi hissetmeyen yaşlı çift durumu çocuklarına haber verdi. Çiftin çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çift, tedavileri için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (FC
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı