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Bolu’da, 2 büfeyi soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bolu’da, 2 büfeyi soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da, 2 büfeyi soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi

- ŞÜPHELİLERİN ÇALDIKLARI MALZEMELERİN ADLİYEYE GETİRİLMESİ

Operasyon Akalan Emniyet Müdürlüğü Hırsız Galler 

-- ŞAHISLARIN ADLİYEYE GELİŞİ

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, farklı tarihlerde 2 büfeden toplam 7 bin lira para ve tekel ürünleri çaldıkları tespit edilen 2’si çocuk 5 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Sümer ve Dağkent mahallerinde bulunan 2 farklı büfeden toplam 7 bin lira para ve tekel ürünleri çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde hırsızlık yapan 2’si çocuk 5 kişinin eşgalleri ve olay yerlerinden ayrıldıkları araç tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin yaşadıkları yerlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda E.T. (20), M.K. (29) ve E.C. (18) ile 2 çocuk yakalandı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerden E.T. (20), M.K. (29) ve E.C. (18) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (FC
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