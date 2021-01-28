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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bolu’da, 17 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da, 17 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GELİŞİ

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Narkotik Emniyet Müdürlüğü 

-YAKALANAN ESRAR FOTOĞRAFI
-ADLİYE DETAY

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 17,77 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 17,77 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan plastik şişe ele geçirildi. Araçta bulunan E.G. (24) ve G.Ö. (19) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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