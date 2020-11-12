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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bolu’da 12 Kasım depremi resim sergisiyle anıldı

Bolu’da 12 Kasım depremi resim sergisiyle anıldı

- RESİM SERGİSİNİN GEZİLMESİ

Deprem Resim Sergisi Hasarlı Bina 

-- BAŞKAN ÖZCAN KONUŞMA
-- DETAYLAR

( BOLU )- Başkan Tanju Özcan:- “Biz hala endişeyi içimizde taşıyoruz” BOLU

- Bolu’da12 Kasım 1999 depremi o döneme ait resim sergisiyle bir kez daha anıldı. Anma töreninde konuşan Başkan Özcan, “Güçlendirmelerin işe yarayıp yaramadığı endişesini hala içimizde yaşıyoruz” dedi.
Bolu’da, 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen deprem 21 yıl sonra düzenlenen resim sergisiyle anıldı. Düzce’ye göre depremden daha az etkilenen Bolu’da, 48 kişi hayatını kaybederken 354 kişi yaralandı. Depremde, 2 bin 532 konut yıkılırken, 5 bin 736 konut orta hasar, 14 bin 13 konut ise az hasar gördü. 12 Kasım depreminin 21’inci yılında Demokrasi Meydanı’nda döneme ait resim sergilerinin gezilmesinin ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “O depremde Bolu’daki bina stoklarımızın yüzde 43’ü hasarlı hale geldi. Ağır hasarlı olanlar tespit edilenler hemen yıkıldı. Orta hasarlı olanlarla ilgili Türkiye’deki ilk güçlendirme çalışmaları yapıldı. Az hasarlılar için de yine o döneme uygun bazı kuvvetlendirmeler yapıldı. Ancak o dönem bize kuvvetlendirmeyi yapan teknik insanlar, bilim insanları, orta hasarlı veya az hasarlı binaların güçlendirilmesinin işe yarayıp yaramayacağı ancak yeni bir depremde ortaya çıkar demişlerdi. Biz hala bu endişeyi içimizde taşıyoruz” dedi.
(FC-GY
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