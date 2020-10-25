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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Bolu’da 12 evin yandığı köy görüntülendi

Bolu’da 12 evin yandığı köy görüntülendi

YANAN EVLERİN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

İş Makinesi Trol 

-EKİPLERİN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

( BOLU -DRONE)-Alevlere teslim olan köyün havadan görüntüsü faciayı ortaya çıkardı BOLU

- Bolu’da, bir evin bacasında başlayan ve çevresindeki evlere sıçrayarak 12 evin kül olmasına neden olan yangının havadan görüntüsü yaşanan faciayı gözler önüne serdi. Yangın, saat 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kuzfındık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Kaya isimli vatandaşın evinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevrede bulunan diğer evlere ve ahırlara sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazöz sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 12 ev ve evlere bağlı ahırlar küle döndü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği köye getirilen çok sayıda iş makinesiyle küle dönen evlerin temizlenme çalışması sürüyor. Alevlere teslim olan ve 12 evin küle döndüğü Kuzfındık Köyü’nün havadan görüntüsü facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
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