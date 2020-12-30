Bolu’da, 112 Acil Sağlık ekibine kurusıkı tabancalı saldırı

-- HASTA KADININ HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ

-- EMNİYET VE HASTANE DETAY



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, rahatsızlanan yaşlı bir kadının evine giden 112 Acil Sağlık ekibine sözlü saldırıda bulunduktan sonra kuru sıkı tabancayla ateş eden İ.E.E. (32) gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Köroğlu mahallesi Can sokakta yaşayan 82 yaşındaki yaşlı kadının rahatsızlandığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, hastanın durumuyla ilgili yakınlarından bilgi aldığı sırada, İ.E.E. isimli vatandaş sağlık ekiplerine sözlü saldırıda bulundu. Şahsın saldırgan tavır göstermesi üzerine ekipler, ambulansa binerek polis ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerini polisleri beklediği sırada İ.E.E. isimli yaşlı kadının yakını yanında bulunan kuru sıkı tabanca ile 7 el ateş etti. Olay yerinden uzaklaşarak Bahçelievler Polis Karakoluna giden sağılık ekipleri şahıs hakkında şikayetçi oldu. Herhangi bir sağlık çalışanın yara almadan kurtulduğu olayın ardından polis ekipleri İ.E.E.’yi gözaltına aldı. İ.E.E., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, Beyaz Kod veren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri adli sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.





loading...