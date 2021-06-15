Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
BOLU - Çakalların saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusu tedavi edildi

BOLU - Çakalların saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusu tedavi edildi

- Karaca yavrusunun tedavi edilmesi - Karaca yavrusundan görüntü - Veteriner hekim Murat Kubilay'ın konuşması - Karaca yavrusunun röntgeninin çekilmesi Bolu 'da çakalların saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusu tedavi edildiBOLU (AA) - Bolu 'da çakalların saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusu, tedavisinin ardından rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı.Hayvansever Çetin Kumaş, Yedigöller bölgesinde çakalın saldırısından kurtardığı karaca yavrusunu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Ekipler tarafından veterinere götürülen karaca yavrusu tedavi edildi.Karaca, daha sonra Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine götürüldü.Veteriner hekim Murat Kubilay, AA muhabirine, gerekli tetkik ve tedavisi yapılan yaralı karacanın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Rehabilitasyon Röntgen Muhabir Rehabilitasyon Merkezi Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement