Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
BOLU - Büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BOLU - Büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

- Olay yerinden detaylar - Kaza yapan kamyon sürücüsünün olayı anlatması - Yaralıların ambulansa kaldırılmasıBOLU (AA) - Bolu 'da büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Gölcük Tabiat Parkı yönüne giden Mehmet A. idaresindeki 14 EM 147 plakalı otomobil, Karacasu beldesi yakınlarında, Sedat Ö. yönetimindeki 14 DU 554 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Özge Şadiye ve Hacer A, Mehmet Ali ve Hafize G. yaralandı. Sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma ile İzzet Baysal Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Büyükbaş hayvanların ise zarar görmediği belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Büyükbaş Hayvan Hayvan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement