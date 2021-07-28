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BOLU - Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır trafiği aksattı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BOLU - Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır trafiği aksattı

BOLU - Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır trafiği aksattı

- Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kaza - Tırın devrilmesi Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır trafiği aksattı - Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine ulaşım sağlanamaması nedeniyle sürücüler, Abant gişelerinden D - 100 kara yoluna yönlendiriliyorBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.Otoyolun İstanbul yönünde seyreden Uğur Ç. idaresindeki 37 ABK 163 plakalı mermer yüklü tır, Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrildi.Tırın yan yatması sonucu otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, Abant gişelerinden D - 100 kara yoluna yönlendiriliyor.Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis Polis Ekipleri 

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