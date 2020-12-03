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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
BOLU - Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

BOLU - Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

- Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminden detaylar - D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminden detaylar Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor - Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştüBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.Sis, Anadolu Otoyolu'nda Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde, D - 100 kara yolunda ise Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesiminde etkili oluyor.Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye düştüğü bölgede sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük çekti.Güzergahta görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerin dikkatli seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.Kent merkezinde de yer yer sis görülüyor.

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