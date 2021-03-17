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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BOLU - Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

BOLU - Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

- D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminden detaylar - D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyorBOLU (AA) - D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.Gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yerini akşam saatleri itibarıyla kar yağışına bıraktı.Kar yağışı özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde etkili oluyor.Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.Trafik ekipleri de sürücülerden dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi. Bolu kent merkezinde ise karla karışık sağanak etkili oluyor.

Güzergah Kar Yağışı Irak 

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