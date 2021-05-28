Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BOLU - Bolu'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı

BOLU - Bolu'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı

- Olay yeri - Kaza yapan araçlar Bolu 'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralıBOLU (AA) - Bolu 'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Murat K. idaresindeki 14 ES 881 otomobil ile Ayşe Y. yönetimindeki 81 BA 671 plakalı cip, kapalı yüzme havuzu kavşağında çarpıştı.Kazada hurdaya dönen cipte sıkışan Ayşe Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Remziye K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yüzme İlk Müdahale Yüzme Havuzu Bild Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement