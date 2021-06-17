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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
BOLU - Bitkin halde bulunan geyik yavrusu biberonla beslendi

BOLU - Bitkin halde bulunan geyik yavrusu biberonla beslendi

- Klinikte tedavisi yapılan geyik yavrusu - Geyik yavrusunun kliniğin bahçesine çıkartılması - Geyik yavrusunun biberonla beslenmesi - Veteriner hekim Murat Kubilay ile röportaj Bolu 'da bitkin halde bulunan geyik yavrusu biberonla beslendiBOLU (AA) - Bolu 'nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda bitkin halde bulunan geyik yavrusu tedavi altına alındı.İlçeye bağlı Kızık Sarıkaya köyünde yaşayan H.Ş, yaylada koyunlarını otlatırken ormanlık alanda hareketsiz duran, bitkin haldeki geyik yavrusunu gördü.H.Ş, durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen ekipler geyik yavrusunu teslim alarak kent merkezinde veterinere götürdü.Tedavi altına alınan geyik yavrusuna, klinik çalışanları biberonla süt verdi.Veteriner hekim Murat Kubilay, bitkin halde bulunan geyik yavrusunun kontrollerinin yapıldığını ve beslendiğini söyledi.

Kubilay, geyik yavrusunun tedavisinin tamamlanmasının ardından ekiplere teslim edileceğini belirtti.

Geyik Yavrusu Bild Ormanlı Trol 

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