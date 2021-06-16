Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BOLU - Bioenerji fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

BOLU - Bioenerji fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan Bioenerji fabrikasından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiBOLU (AA) - Bolu 'da gübreden elektrik enerjisi üretilen fabrikada meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde bulunan fabrikanın gübrelerin bekletildiği silo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden fabrika çalışanları itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Soğutma çalışmasının devam ettiği yangında hasar oluştu.

Fabrika Jandarma Elektrik Enerjisi Gübre Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement