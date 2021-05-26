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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BOLU - Batı Karadeniz'de Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor

BOLU - Batı Karadeniz'de Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor

- Polislerin denetim yapması - Sürücü'nün konuşmasıBOLU - Risk haritasında düşüş yaşamasına rağmen bu iller arasında vaka sayısı en yüksek il ise Bolu olarak kayıtlara geçti.Kentte alınan sıkı tedbirlerin ardından geçen hafta 155,65 olan vaka sayısı 139,14'e düştü. Bolu 'da güvenlik güçleri, vatandaşların yoğun kullandığı cadde, sokak ve parklarda yoğun denetimlerine devam ediyor.Kuralları ihlal edenlere ve eksik evrakı bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulanıyor. Bolu Belediyesi Park Bahçeler İlaçlama Birimi'nde görevli 9 kişiden oluşan 6 ekip de park, cami ve halk otobüsleri başta olmak üzere birçok alanda dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Güvenlik Güçleri Aritas Dezenfeksiyon 

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