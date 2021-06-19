Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BOLU - Av tüfeğiyle rastgele ateş eden kişi polise teslim edildi

BOLU - Av tüfeğiyle rastgele ateş eden kişi polise teslim edildi

- Olay yeri - Polis ekiplerinin olay yeri incelemeleriBOLU (AA) - Bolu 'da av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş eden kişi, mahalle sakinleri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde, alkollü olduğu iddia edilen B.A. av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti.Mahalle sakinleri B.A'ya müdahale ederken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edilen B.A, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Olay yeri inceleme ekipleri bölgede 4 fişek buldu.

Polis Olay Yeri İnceleme Akalan Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement