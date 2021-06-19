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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BOLU - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırda yangın çıktı

BOLU - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırda yangın çıktı

- Yeniçağ ve Bolu Dağı mevkilerinde yangın çıkan tırlardan görüntüler - Soğutma çalışmalarından görüntülerBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nu Bolu Dağı ve Yeniçağa kesimlerinde seyir halindeyken yangın çıkan 2 tırda hasar oluştu.Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Yaşar Demetgül yönetimindeki fabrika atığı yüklü 06 AF 9495 plakalı tırın dorse kısmında Bolu Dağı kesiminde bulunan bir alışveriş merkezi önünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekip dorse ile çekiciyi ayırdıktan sonra itfaiyeden yardım istedi. Bolu Dağı Tüneli Yangına İlk Müdahale ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar meydana geldi. Söndürülen dorsede Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.Otoyolun Yeniçağa kesiminde ise İstanbul yönüne giden Özcan Temizkan yönetimindeki kaya tuzu yüklü 14 EA 959 plakalı tırın lastiklerinde yangın başladı.
İtfaiyeye haber veren sürücü, ekipler gelene kadar yangını aracında bulunan söndürme tüpüyle söndürdü.Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Alışveriş Fabrika Söndürme Tüpü Emniyet Şeridi Alışveriş Merkezi 

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